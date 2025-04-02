Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Кадисия — Аль-Раед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» — «Интер»: текстовая онлайн-трансляция 1/2 финала Кубка Италии начнётся в 22:00

«Милан» — «Интер»: текстовая онлайн-трансляция 1/2 финала Кубка Италии начнётся в 22:00
Комментарии

Сегодня, 2 апреля, состоится первый полуфинальный матч Кубка Италии, в котором встретятся «Интер» и «Милан». Игра пройдёт на стадионе «Сан Сиро» в Милане (Италия). Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Италии . 1/2 финала. 1-й матч
02 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Милан
Милан
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ответный матч 1/2 финала турнира между этими командами состоится 23 апреля.

«Милан» занимает девятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда Сержиу Консейсау набрала 47 очков за 31 матч. «Интер» заработал 67 очков после 31 игры и располагается на первой строчке.

Действующий обладатель Кубка Италии — туринский «Ювентус». Он же является самым титулованным клубом в истории турнира.

Календарь матчей Кубка Италии
Турнирная сетка Кубка Италии
Материалы по теме
«Милан» — «Интер». Твоя взяла, Симоне Индзаги
«Милан» — «Интер». Твоя взяла, Симоне Индзаги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android