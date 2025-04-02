Матчи сборной России с Гренадой и Замбией посмотрели 8,4 млн зрителей
Поделиться
Две товарищеские встречи сборной России во время мартовского тренировочного сбора посмотрели 8,4 млн человек. Как сообщает пресс-служба национальной команды в телеграм-канале, ссылаясь на данные Mediascope, встреча Россия — Гренада собрала у экранов 4,2 млн зрителей. Столько же просмотров было у второго матча сборной России — с командой Замбии.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16' 2:0 Адамов – 42' 3:0 Дзюба – 43' 4:0 Фомин – 53' 5:0 Бакаев – 60'
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8' 2:0 Вахания – 44' 3:0 Глушенков – 53' 4:0 Глушенков – 58' 5:0 Батраков – 73'
«Спасибо, что болеете! Спасибо, что смотрите. Начали новый год с отличных показателей!» — говорится в сообщении пресс-службы сборной России в официальном телеграм-канале.
Напомним, матч России и Гренады состоялся 19 марта в Москве, игра с Замбией также была проведена в столице России 25 марта. Обе встречи завершились крупными победами подопечных Валерия Карпина с одинаковым счётом 5:0.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 апреля 2025
-
18:33
-
18:25
-
18:23
-
18:15
-
18:12
-
18:07
-
17:51
-
17:45
-
17:40
-
17:35
-
17:30
-
17:25
-
17:15
-
17:14
-
17:00
-
16:54
-
16:50
-
16:45
-
16:30
-
16:20
-
16:15
-
16:05
-
15:55
-
15:40
-
15:30
-
15:30
-
15:25
-
15:16
-
15:14
-
15:00
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:33
-
14:25