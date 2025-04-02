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Матчи сборной России с Гренадой и Замбией посмотрели 8,4 млн зрителей

Матчи сборной России с Гренадой и Замбией посмотрели 8,4 млн зрителей
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Две товарищеские встречи сборной России во время мартовского тренировочного сбора посмотрели 8,4 млн человек. Как сообщает пресс-служба национальной команды в телеграм-канале, ссылаясь на данные Mediascope, встреча Россия — Гренада собрала у экранов 4,2 млн зрителей. Столько же просмотров было у второго матча сборной России — с командой Замбии.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8'     2:0 Вахания – 44'     3:0 Глушенков – 53'     4:0 Глушенков – 58'     5:0 Батраков – 73'    

«Спасибо, что болеете! Спасибо, что смотрите. Начали новый год с отличных показателей!» — говорится в сообщении пресс-службы сборной России в официальном телеграм-канале.

Напомним, матч России и Гренады состоялся 19 марта в Москве, игра с Замбией также была проведена в столице России 25 марта. Обе встречи завершились крупными победами подопечных Валерия Карпина с одинаковым счётом 5:0.

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