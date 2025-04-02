Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Кадисия — Аль-Раед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» — «Лестер»: онлайн-трансляция матча 30-го тура АПЛ начнётся в 22:00 мск

«Манчестер Сити» — «Лестер»: онлайн-трансляция матча 30-го тура АПЛ начнётся в 22:00 мск
Комментарии

Сегодня, 2 апреля, состоится матч 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Лестер Сити». Команды будут играть на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
02 апреля 2025, среда. 21:45 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Лестер Сити
Лестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч первого круга между этими командами завершился уверенной победой команды из Манчестера со счётом 2:0.

На данный момент «Манчестер Сити» имеет в своём активе 48 очков. Подопечные Хосепа Гвардиолы занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лестер» с 17 очками находится на 19-й строчке.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» потратил свыше € 36 млн на юристов по делу о 115 нарушениях — The Sun
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android