«Манчестер Сити» — «Лестер»: онлайн-трансляция матча 30-го тура АПЛ начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 2 апреля, состоится матч 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Лестер Сити». Команды будут играть на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Матч первого круга между этими командами завершился уверенной победой команды из Манчестера со счётом 2:0.

На данный момент «Манчестер Сити» имеет в своём активе 48 очков. Подопечные Хосепа Гвардиолы занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лестер» с 17 очками находится на 19-й строчке.