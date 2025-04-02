«Манчестер Сити» — «Лестер»: онлайн-трансляция матча 30-го тура АПЛ начнётся в 22:00 мск
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Сегодня, 2 апреля, состоится матч 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Лестер Сити». Команды будут играть на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Англия — Премьер-лига . 30-й тур
02 апреля 2025, среда. 21:45 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Лестер Сити
Лестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч первого круга между этими командами завершился уверенной победой команды из Манчестера со счётом 2:0.
На данный момент «Манчестер Сити» имеет в своём активе 48 очков. Подопечные Хосепа Гвардиолы занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лестер» с 17 очками находится на 19-й строчке.
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