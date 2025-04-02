Суперкомпьютер обновил рейтинг фаворитов в чемпионской гонке РПЛ после 22 туров

Суперкомпьютер Opta обновил рейтинг фаворитов в гонке за чемпионство в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 после матчей 22-го тура чемпионата.

Главным фаворитом остаётся «Краснодар», чьи шансы на чемпионство оцениваются выросли с 47% до 54%. Шансы санкт-петербургского «Зенита» на первое место увеличились с 29% до 32%. Шансы на победу в РПЛ московского «Спартака» уменьшились с 19% до 11% после потери очков в матче с «Ахматом». Вероятность чемпионства московского «Динамо» оценивается в 1,7%, ЦСКА — в 1,1%, а «Локомотива» — в 0,4%.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 49 очков после 22 встреч. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 46 очков. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» с 44 очками. В зоне вылета располагаются «Оренбург» (11) и «Факел» (14).