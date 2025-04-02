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Синицын: назначение в «Факел» — вызов для Шалимова, дай бог, чтобы он совершил чудо

Синицын: назначение в «Факел» — вызов для Шалимова, дай бог, чтобы он совершил чудо
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Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал назначение на пост главного тренера «Факела» российского специалиста Игоря Шалимова, под руководством которого выступал в составе «быков».

«Назначение в «Факел» — серьёзный вызов для Шалимова, ведь команда находится в тяжёлом положении в турнирной таблице. Тяжело предположить, но дай бог, чтобы он совершил чудо и команда сохранила прописку. Нужно смотреть по играм, как скажется, что Шалимов не тренировал три года. Возможно, мы увидим какие-то новшества, а также непростая ситуация заставит «Факел» действовать смелее. Это станет аргументом, чтобы выбраться со дна турнирной таблицы», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Игорь Шалимов сменил в роли главного тренера «Факела» Дмитрия Пятибратова, который подал в отставку после крупного поражения команды от «Краснодара» (0:5) в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги. За восемь туров до конца чемпионата «Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице с 14 очками. Отставание от зоны стыковых матчей составляет пять очков.

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