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Наумов: Шалимов — хороший вариант для «Факела», он способен сохранить клубу прописку в РПЛ

Наумов: Шалимов — хороший вариант для «Факела», он способен сохранить клубу прописку в РПЛ
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о назначении Игоря Шалимова на пост главного тренера воронежского «Факела».

«Игорь Шалимов — опытный тренер, который знает свою работу. Для «Факела» Шалимов — это хороший вариант, ведь он способен сохранить команде прописку в РПЛ и быстро настроить игру. Игорь хорошо знает российский футбол, ведь он много тренировал. Я бы не хотел, чтобы «Факел» вылетел, ведь Воронеж — футбольный город с хорошими болельщиками.

Не думаю, что три года простоя без работы как-то отрицательно могут сказаться, ведь это небольшой срок. Игорь был футбольным экспертом и постоянно следил за чемпионатом России», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 22 матча.

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