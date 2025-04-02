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«Всё в наших руках». Андрей Лунёв — о борьбе московского «Динамо» за чемпионство

«Всё в наших руках». Андрей Лунёв — о борьбе московского «Динамо» за чемпионство
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Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв высказался о борьбе бело-голубых за чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

— Ты в июне пришёл в «Динамо». С какими целями?
— С самыми высокими. Естественно, для команды. У нас есть задача, думаю, что у всех без исключения в нашей команде — от обслуживающего персонала, медицины, администрации и всех-всех, включая игроков и тренеров, — задача только одна. И если её нет в голове, то тяжело будет.

Ещё сколько игр [до конца сезона]? И все игры с прямыми конкурентами: с ЦСКА, «Спартаком», «Зенитом», «Краснодаром». И у них между собой. То есть всё в наших руках. Хотелось бы в это верить, будем к этому стремиться, — сказал Лунёв в эфире «Матч ТВ».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 49 очков после 22 встреч. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 46 очков. Тройку лидеров замыкает «Спартак» с 44 очками. Московское «Динамо» идёт на четвёртом месте, имея в своём активе 42 очка.

В нынешнем сезоне Лунёв провёл за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 23 мяча и пять раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.

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