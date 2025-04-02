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«Дыма без огня не бывает». Синицын — о возможном возвращении России в еврокубки

«Дыма без огня не бывает». Синицын — о возможном возвращении России в еврокубки
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Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал слухи о возможном снятии бана УЕФА с российских команд.

«Без еврокубков российские клубы борются только за чемпионство в РПЛ и Кубок России. Если нас вернут, какое место мы будем занимать в рейтинге? Думаю, нам максимум будут давать только три места в еврокубках, и это придаст ещё большей остроты борьбе за тройку. Но пока это только разговоры. Однако дыма без огня не бывает. Может, и правда это случится. Хочется верить в лучшее», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Россия занимает 30-е место в таблице коэффициентов УЕФА. С сезона-2022/2023 по итогам каждого года стране начисляется фиксированный коэффициент 4.333. Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА разрабатывает стратегию по возвращению России в международные турниры.

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