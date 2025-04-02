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«Есть вера, что ситуация исправима». Шалимов рассказал о решении возглавить «Факел»

«Есть вера, что ситуация исправима». Шалимов рассказал о решении возглавить «Факел»
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Новый главный тренер «Факела» Игорь Шалимов рассказал, почему принял решение возглавить воронежский клуб, находящийся в зоне вылета РПЛ.

— Что повлияло на ваше решение?
— Есть вера, которую надеюсь привить и руководству, и ребятам, что ситуация исправима, хотя пять очков отрыв. Я посмотрел календарь, он, в общем, неплохой для нас. Пять игр дома, три на выезде. Есть понимание, что делать.

Но всё в совокупности [повлияло на решение], плюс разговор и со спортивным директором, и с генеральным директором. Он меня окончательно убедил, но у меня и не было сомнений. Выбор сразу почти сделал, плюс ещё в беседе понял, насколько всё серьёзно, и в плане организации и так далее. Поэтому всё, вперёд и будем работать и исправлять ситуацию, — сказал Шалимов в интервью пресс-службе в телеграм-канале клуба.

«Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 22 матча.

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