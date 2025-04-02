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Гвардиола может возглавить «Милан» с сезона-2025/2026 — La Gazzetta dello Sport

Гвардиола может возглавить «Милан» с сезона-2025/2026 — La Gazzetta dello Sport
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Новым главным тренером «Милана» со следующего сезона может стать испанский тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Как сообщают итальянские издания Corriere della Sera и La Gazzetta dello Sport, назначение Гвардиолы в «Милан» возможно в случае, если новым спортивным директором клуба станет Фабио Паратичи, с которым у испанца хорошие отношения.

Сообщается, что Паратичи и «Милан» уже достигли устной договорённости о сотрудничестве, начиная со следующего сезона. Фаворитом на роль нового главного тренера «Милана», однако, по данным источников, остаётся итальянец Роберто Де Дзерби из «Марселя».

Минувшим летом «Милан» покинул итальянский главный тренер Стефано Пиоли. Его место занял португалец Паулу Фонсека, контракт которого с «Лиллем» подошёл к концу. 30 декабря 2024 года Фонсеку сменил экс-тренер «Порту» Сержиу Консейсау, которого в последнее время связывают с уходом из клуба.

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