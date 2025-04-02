«I’ll be back». Эрлинг Холанд опубликовал фото с костылями и в защитном ботинке

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд опубликовал в своих соцсетях фотографию с костылями и в защитном ботинке. Форвард подписал публикацию знаменитой фразой из художественного фильма «Терминатор» — I’ll be back.

Фото: Соцсети Эрлинга Холанда

Напомним, Холанд получил травму в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Борнмутом» (2:1). Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что норвежец пропустит 5-7 недель.

В нынешнем сезоне Холанд сыграл за «Манчестер Сити» 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился 30 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 200 млн.