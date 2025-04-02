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Ледяхов: «Спартаку» в матче с «Ростовом» нельзя терять очки, иначе шансы будут уменьшаться

Ледяхов: «Спартаку» в матче с «Ростовом» нельзя терять очки, иначе шансы будут уменьшаться
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Бывший российский футболист Игорь Ледяхов высказался о предстоящем матче московского «Спартака» с «Ростовом» в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартаку» уже нельзя терять очки, потому что они уже потеряли их в матче с «Ахматом» и сразу же откатились на третье место. Если красно-белые хотят продолжать борьбу за золото, то в игре с «Ростовом» надо брать только три очка. Необходимо настраиваться на максимальный результат, ведь все болельщики «Спартака» ждут только победы в предстоящей игре.

Впереди остаётся много туров, однако уже сейчас отрыв до «Краснодара» вырос до пяти очков. Если красно-белые потеряют очки ещё в Ростове, а «быки» выиграют, то отрыв возрастёт до семи-восьми очков. С каждой игрой шансы будут уменьшаться», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Матч «Ростов» — «Спартак» состоится в воскресенье, 6 апреля. За восемь туров до конца чемпионата России красно-белые занимают в турнирной таблице третье место c 44 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет пять очков.

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