Гладилин: появление Шалимова не исправит ситуацию, но он постарается спасти «Факел»

Бывший футболист Валерий Гладилин высказался о назначении Игоря Шалимова на пост главного тренера воронежского «Факела».

«Хорошо оцениваю назначение Шалимова в «Факел». Игорь давненько не работал, а когда был при клубе, у него неплохо получалось. Сейчас он всё время был в аналитике и занимался телевизионной деятельностью в качестве эксперта. Не думаю, что возникнут проблемы после трёхлетнего простоя, ведь Шалимов знает футбольную тему. Это постороннему человеку будет тяжело, а ему нет.

У Игоря предостаточно знаний, поэтому у него должно получиться в «Факеле». Но не знаю, удастся ли ему сохранить команде прописку в РПЛ, это зависит от совокупности различных факторов. Появление нового тренера не исправит ситуацию, но Шалимов постарается спасти «Факел», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 22 матча.