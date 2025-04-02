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Гладилин: появление Шалимова не исправит ситуацию, но он постарается спасти «Факел»

Гладилин: появление Шалимова не исправит ситуацию, но он постарается спасти «Факел»
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Бывший футболист Валерий Гладилин высказался о назначении Игоря Шалимова на пост главного тренера воронежского «Факела».

«Хорошо оцениваю назначение Шалимова в «Факел». Игорь давненько не работал, а когда был при клубе, у него неплохо получалось. Сейчас он всё время был в аналитике и занимался телевизионной деятельностью в качестве эксперта. Не думаю, что возникнут проблемы после трёхлетнего простоя, ведь Шалимов знает футбольную тему. Это постороннему человеку будет тяжело, а ему нет.

У Игоря предостаточно знаний, поэтому у него должно получиться в «Факеле». Но не знаю, удастся ли ему сохранить команде прописку в РПЛ, это зависит от совокупности различных факторов. Появление нового тренера не исправит ситуацию, но Шалимов постарается спасти «Факел», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 22 матча.

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