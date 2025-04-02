«Дзюба был бы полезен «Динамо». Марцел Личка — о возможном переходе 36-летнего форварда

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о возможном переходе 36-летнего нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы. Ранее форвард сказал, что не планирует завершать карьеру после окончания нынешнего сезона.

— Хотите видеть Артёма в «Динамо»?

— Несмотря на возраст, Дзюба отлично справляется со своей задачей на поле. Понятно, что от него нельзя требовать игры в прессинг, но он очень хорошо держит мяч, играет спиной. Когда Артём получает мяч в штрафной соперника, он очень опасен. Лично я, наверное, не всегда использовал бы Дзюбу с начала матча, но выпускал бы его для того, чтобы он помог в тех ситуациях, когда нужен высокий нападающий, который будет бороться за мяч.

Для вариативности в атаке Артём был бы полезен «Динамо». Нападающий такого типа никогда не помешает. Что касается того, хочу ли я видеть Дзюбу в «Динамо», — прямо сейчас я не думаю об этом, это пока далеко. Ближе к лету посмотрим — нужно собрать мнение спортивного директора, руководства клуба и уже потом принимать решение, — приводит слова Лички «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за «Акрон» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 1,8 млн.

За свою карьеру 36-летний Дзюба, помимо «Акрона», выступал за такие клубы, как «Локомотив», «Зенит», «Арсенал» Тула, «Ростов», «Спартак», «Томь», а также турецкий «Адана Демирспор». Лучшим в РПЛ для него стал сезон-2020/2021 в составе «Зенита», когда он забил 20 мячей.