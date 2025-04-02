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Мохамед Салах близок к продлению контракта с «Ливерпулем» — Footmercato

Мохамед Салах близок к продлению контракта с «Ливерпулем» — Footmercato
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32-летний крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах близок к продлению контракта с английским клубом. Об этом сообщило Footmercato.

По информации СМИ, Мохамед Салах очень близок к подписанию двухлетнего контракта с «Ливерпулем». Информация по заработной плате отсутствует, однако предполагается, что мерсисайдцам придётся пойти на уступки и удовлетворить требования футболиста.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 32 голами и 22 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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