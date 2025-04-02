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Прокуратура обжалует оправдательный приговор Дани Алвесу по делу об изнасиловании

Прокуратура обжалует оправдательный приговор Дани Алвесу по делу об изнасиловании
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Прокуратура Каталонии заявила, что подаст кассационную жалобу в Верховный суд на приговор, оправдывающий бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса по делу об изнасиловании в ночном клубе Барселоны. Как сообщает Mundo Deportivo, по мнению прокуратуры, отмена обвинительного приговора Алвесу нарушает конституционные нормы и принципы Уголовного кодекса.

Суд оправдал бывшего футболиста, основываясь на принципе презумпции невиновности. В пресс-релизе среди прочего говорилось о «недостоверности показаний заявительницы в части, подлежащей объективной проверке».

Напомним, ранее Алвес был признан виновным по обвинению в изнасиловании и приговорён к тюремному заключению сроком 4,5 года. После года в тюрьме суд Барселоны освободил бывшего футболиста под залог в € 1 млн до момента рассмотрения апелляции на приговор.

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