Президент «Барселоны» отреагировал на возможную отмену регистрации Ольмо и Виктора

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал возможную отмену регистрации игроков клуба Даниэля Ольмо и Пау Виктора. Ранее Ла Лига выпустила заявление, в котором обвинила клуб в неправомерном включении в финансовую отчётность € 100 млн дохода от продажи VIP-мест.

«Что касается заявления Ла Лиги, то я скажу вам, что это ещё одна попытка навредить интересам «Барселоны» и нанести ущерб имиджу клуба. Клуб ответит, как только письмо Ла Лиги будет тщательно проанализировано. Мы собираемся ответить силовым образом, настолько решительно, насколько это необходимо для защиты интересов «Барселоны».

Прошло три месяца с тех пор, как было заявлено, что регистрация Даниэля Ольмо и Пау Виктора была проведена правильно и что мы выполнили все требования федерации и Ла Лиги, и это всё ещё в силе сегодня. У меня есть ощущение, что это не случайно, мы играем финал в Мадриде против «Атлетико», который, я надеюсь, станет отличным шоу. И то, что такого рода споры возникают, что они возобновляются, я думаю, это не случайно, это ещё одна попытка дестабилизировать клуб. То, что они не могут выиграть у нас на поле, они пытаются выиграть у нас в офисах», — приводит слова Лапорты AS.