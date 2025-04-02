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Валерий Газзаев выступит с лекцией в академии «Зенита»

Валерий Газзаев выступит с лекцией в академии «Зенита»
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Бывший главный тренер московского ЦСКА и киевского «Динамо» Валерий Газзаев станет первым гостем серии выступлений в академии «Зенита». Как сообщает официальный телеграм-канал «Газпром»-Академии ФК «Зенит», выступление будет организовано совместно с Объединением футбольных тренеров России.

Лекция Валерия Газзаева в академии «Зенита» запланирована на среду, 9 апреля. Мероприятие начнётся в 14:00. Помимо ЦСКА и киевского «Динамо», Газзаев тренировал такие команды, как московское «Динамо», молодёжная и основная сборная России. Последним клубом российского специалиста в карьере стала владикавказская «Алания».

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