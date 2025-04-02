Игорь Шалимов рассказал, как будет исправлять турнирное положение «Факела»

Новый главный тренер «Факела» Игорь Шалимов рассказал, как будет исправлять турнирное положение воронежского клуба.

— Вы следили за командой 100 процентов, поскольку выступали экспертом, и знаете этих исполнителей, правильно?

— Правильно. Я все восемь игр смотрю всегда, когда я не работаю. Соответственно, я и «Факел» смотрел. Сейчас надо посмотреть поле. А так, по ребятам сейчас пока сложно сказать. Мы сейчас будем думать вообще, как нам играть против «Ахмата», потому что всего три дня тренировочных, но игра важнейшая, поэтому по персоналиям, по схеме пока не понимаем, но за сегодняшний день должны определиться.

— Есть уже понимание, за счёт чего мы прибавим?

— Нет… Психологически надо поправить ребят. Нужно вселить веру в то, что мы можем, и у нас получится обязательно. А дальше уже надо на поле объяснять, доносить как можно быстрее. То есть здесь от ребят тоже многое зависит, надо быть внимательным, старательным во всём, начиная от отдыха, восстановления, питания и так далее, — сказал Шалимов в интервью пресс-службе в телеграм-канале клуба.

«Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 22 матча.