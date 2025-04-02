Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Кадисия — Аль-Раед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Черевченко высказался о возможном выходе сборной Узбекистана на чемпионат мира

Игорь Черевченко высказался о возможном выходе сборной Узбекистана на чемпионат мира
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер таджикистанского клуба «Истиклол» Игорь Черевченко оценил шансы сборной Узбекистана квалифицироваться в финальную часть чемпионата мира — 2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

«У Узбекистана много футболистов из хороших клубов. Взять только Хусанова, которого «Манчестер Сити» купил за € 50 млн. Но и вся команда очень хорошая, оставляющая классные впечатления. Хотя группа в отборе непростая — один из сильнейших в Азии Иран, Катар, Эмираты, уже в следующем туре сборная Узбекистана может решить свою задачу и выйти на ЧМ. В двух играх один балл точно заработают. Узбекистан может стать единственной республикой из постсоветского пространства на грядущем чемпионате мира. Интересно следить за ними», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сборная Узбекистана занимает второе место в турнирной таблице группы 1 азиатского отборочного турнира ЧМ-2026 с 17 очками, опережая сборную ОАЭ на четыре очка. Для гарантированного попадания на чемпионат мира — 2026 сборной Узбекистана нужно одержать одну победу в двух финальных матчах отбора с ОАЭ и Катаром. Игры пройдут 5 и 10 июня.

Материалы по теме
Как Файзуллаев забил штрафной оттуда?! Узбекистан — в матче от ЧМ после гола звезды ЦСКА
Видео
Как Файзуллаев забил штрафной оттуда?! Узбекистан — в матче от ЧМ после гола звезды ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android