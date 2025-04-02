Игорь Черевченко высказался о возможном выходе сборной Узбекистана на чемпионат мира

Главный тренер таджикистанского клуба «Истиклол» Игорь Черевченко оценил шансы сборной Узбекистана квалифицироваться в финальную часть чемпионата мира — 2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

«У Узбекистана много футболистов из хороших клубов. Взять только Хусанова, которого «Манчестер Сити» купил за € 50 млн. Но и вся команда очень хорошая, оставляющая классные впечатления. Хотя группа в отборе непростая — один из сильнейших в Азии Иран, Катар, Эмираты, уже в следующем туре сборная Узбекистана может решить свою задачу и выйти на ЧМ. В двух играх один балл точно заработают. Узбекистан может стать единственной республикой из постсоветского пространства на грядущем чемпионате мира. Интересно следить за ними», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сборная Узбекистана занимает второе место в турнирной таблице группы 1 азиатского отборочного турнира ЧМ-2026 с 17 очками, опережая сборную ОАЭ на четыре очка. Для гарантированного попадания на чемпионат мира — 2026 сборной Узбекистана нужно одержать одну победу в двух финальных матчах отбора с ОАЭ и Катаром. Игры пройдут 5 и 10 июня.