Андрей Лунёв: «Динамо» не хватает менталитета убийцы на поле

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв поделился мыслями о том, чего не хватает бело-голубым для победы в чемпионате России.

— Есть моменты, над которыми нужно работать, которые нужно докручивать, если мы хотим добиться золотых медалей. А их надо только добиваться, выгрызать. Мало того, что ты показываешь на поле, это ещё и психология, менталитет, ментальность. Я думаю, чего нам как раз таки не хватает, так вот этого менталитета убийцы на поле, то есть дожимать там, где надо. У нас было достаточно матчей, вроде выигрышных, когда мы опускаем вёсла, так скажем, и игра переворачивается в другую сторону.

— Вы же понимаете это?

— Как сказать, понимаем… Я со своей стороны это вижу, какие-то вещи, но есть моменты, на которые я могу повлиять, а есть моменты, которые будто витают в воздухе. С чем связано, мне тяжело сказать. Но это работа, которую должен проделать, безусловно, каждый, — сказал Лунёв в эфире «Матч ТВ».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 49 очков после 22 встреч. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 46 очков. Тройку лидеров замыкает «Спартак» с 44 очками. Московское «Динамо» идёт на четвёртом месте, имея в своём активе 42 очка.

В нынешнем сезоне Лунёв провёл за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 23 мяча и пять раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.