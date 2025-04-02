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«Ливерпуль» — «Эвертон»: онлайн-трансляция матча 30-го тура АПЛ начнётся в 22:00 мск

«Ливерпуль» — «Эвертон»: онлайн-трансляция матча 30-го тура АПЛ начнётся в 22:00 мск
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Сегодня, 2 апреля, состоится матч 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Эвертон». Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сэмюэлем Барроттом. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
02 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Арне Слота набрала 70 очков за 29 матчей. «Эвертон» заработал 34 очка после аналогичного количества игр и располагается на 15-й строчке. На втором месте находится лондонский «Арсенал», у которого 61 очко за 30 игр.

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