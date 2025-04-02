«Ливерпуль» — «Эвертон»: онлайн-трансляция матча 30-го тура АПЛ начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 2 апреля, состоится матч 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Эвертон». Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сэмюэлем Барроттом. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Арне Слота набрала 70 очков за 29 матчей. «Эвертон» заработал 34 очка после аналогичного количества игр и располагается на 15-й строчке. На втором месте находится лондонский «Арсенал», у которого 61 очко за 30 игр.