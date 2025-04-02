Экс-тренер «Факела» Черевченко: исправить ситуацию возможно, шансы есть даже у «Оренбурга»

Главный тренер таджикистанского клуба «Истиклол» Игорь Черевченко высказался о шансах находящихся в зоне вылета «Факела» и «Оренбурга» остаться в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона.

«Исправить ситуацию всегда можно. Другое дело — в каком состоянии команда «Факела», потому что в последних матчах просто безобразие. Шалимов — опытный специалист, он работал в хороших командах. В «Факеле» решили поменять тренера, чтобы встряхнуть команду. Шансы есть даже у «Оренбурга», так что всё возможно», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

2 апреля «Факел» объявил о назначении на пост главного тренера клуба российского специалиста Игоря Шалимова. За восемь туров до конца чемпионата воронежцы занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками и отставанием от зоны стыков в пять очков. «Оренбург» располагается на последнем месте, у команды 11 очков.