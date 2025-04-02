Ледяхов: не верится, что Россию скоро вернут на международную арену

Бывший российский футболист Игорь Ледяхов высказался о возможном возвращении российских клубов и сборной на международную арену.

«Мотивация постоянно присутствует у российских клубов. Мне кажется, мотивация не зависит от того, будем мы участвовать в еврокубках или нет. У команд есть поставленные задачи, которые они стараются выполнять. Если нас выпустят, то это очень хорошо. Мы уже соскучились по еврокубкам! Но, если честно, не верится, что нас скоро вернут. Пока не закончится СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ), нас никуда не пустят. Поэтому даже рассуждать на эту тему преждевременно», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года.