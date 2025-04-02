Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Кадисия — Аль-Раед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ледяхов: не верится, что Россию скоро вернут на международную арену

Ледяхов: не верится, что Россию скоро вернут на международную арену
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Игорь Ледяхов высказался о возможном возвращении российских клубов и сборной на международную арену.

«Мотивация постоянно присутствует у российских клубов. Мне кажется, мотивация не зависит от того, будем мы участвовать в еврокубках или нет. У команд есть поставленные задачи, которые они стараются выполнять. Если нас выпустят, то это очень хорошо. Мы уже соскучились по еврокубкам! Но, если честно, не верится, что нас скоро вернут. Пока не закончится СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ), нас никуда не пустят. Поэтому даже рассуждать на эту тему преждевременно», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года.

Материалы по теме
Ледяхов: «Спартаку» в матче с «Ростовом» нельзя терять очки, иначе шансы будут уменьшаться
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android