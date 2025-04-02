Сенников считает, что в матче «Локомотив» — «Зенит» могут быть сюрпризы

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о предстоящем матче 23-го тура РПЛ, в котором железнодорожники встретятся с «Зенитом». Игра состоится 5 апреля.

«Видно, что «Зенит» прибавляет после неудачного старта после зимней паузы. Мы видели матч «Локомотив» — «Динамо», где динамовцы большую часть времени владели инициативой, а железнодорожники перетерпели и выиграли. Поэтому в предстоящей игре могут быть сюрпризы. По составу «Локомотив» — очень хорошая и слаженная команда, где много футболистов сборных.

Но это отрицательно сказалось на матче с «Крыльями Советов», ведь после национальных команд надо было ехать на выездной матч, который проходил в пятницу. Уже к матчу с «Зенитом» у железнодорожников будет недельная подготовка, тем более после 1:5 тренер и вся команда должны настроиться. Думаю, игра с «Зенитом» будет ключевой. Если «Локомотив» проиграет, то команда выбывает из гонки за золотые медали», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.