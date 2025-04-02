Определились оба финалиста Кубка Германии сезона-2024/2025
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В финальном матче Кубка Германии сезона-2024/2025 примут участие «Арминия» и «Штутгарт». Второй полуфинальный матч турнира состоялся сегодня, 2 апреля, и завершился победой «Штутгарта» над «РБ Лейпциг» со счётом 3:1.
Кубок Германии . 1/2 финала
02 апреля 2025, среда. 21:45 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
3 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Штиллер – 5' 2:0 Вольтемаде – 57' 2:1 Шешко – 62' 3:1 Левелинг – 73'
Днём ранее клуб третьей Бундеслиги «Арминия» победил действующего чемпиона страны «Байер» со счётом 2:1. Таким образом, «Арминия» и «Штутгарт» квалифицировались в финал Кубка Германии, а «Байер» и «РБ Лейпциг» покинули турнир.
Финальный матч Кубка Германии состоится 24 мая. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Действующим обладателем трофея является леверкузенский «Байер», победивший в прошлогоднем финале «Кайзерслаутерн» со счётом 1:0.
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