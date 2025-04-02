Определились оба финалиста Кубка Германии сезона-2024/2025

В финальном матче Кубка Германии сезона-2024/2025 примут участие «Арминия» и «Штутгарт». Второй полуфинальный матч турнира состоялся сегодня, 2 апреля, и завершился победой «Штутгарта» над «РБ Лейпциг» со счётом 3:1.

Днём ранее клуб третьей Бундеслиги «Арминия» победил действующего чемпиона страны «Байер» со счётом 2:1. Таким образом, «Арминия» и «Штутгарт» квалифицировались в финал Кубка Германии, а «Байер» и «РБ Лейпциг» покинули турнир.

Финальный матч Кубка Германии состоится 24 мая. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Действующим обладателем трофея является леверкузенский «Байер», победивший в прошлогоднем финале «Кайзерслаутерн» со счётом 1:0.