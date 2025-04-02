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Экс-тренер «Локо» Черевченко: на что можно рассчитывать, когда пропускаешь аж 34 гола?

Экс-тренер «Локо» Черевченко: на что можно рассчитывать, когда пропускаешь аж 34 гола?
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко раскритиковал железнодорожников за игру в обороне в текущем сезоне.

«Посмотрите, сколько пропустил «Локомотив». На какие места можно рассчитывать, когда пропускаешь аж 34 гола? Это очень много для команды, которая ставит перед собой высокие цели.

Прилетал в Москву и смотрел игру с «Динамо» — очень много моментов у гостей. Игра в обороне «Локо» очень невнятная. Стабильность молодых футболистов — тоже проблема, но во всём мире играют 17-18-летние, и никто на это ссылается», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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