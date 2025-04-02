Ледяхов: три года без работы не скажутся, Шалимов имеет достаточные футбольные знания

Бывший российский футболист Игорь Ледяхов прокомментировал назначение Игоря Шалимова на пост главного тренера воронежского «Факела».

«Факелу» будет очень тяжело, ведь они находятся в зоне вылета, но Шалимов — квалифицированный тренер. Будем надеяться, что он выполнит поставленные задачи. Что касается трёх лет без работы, то такое не сказывается. Игорь — человек, который обладает достаточными футбольными знаниями, тем более он всё это время анализировал российский футбол», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

2 апреля российский специалист Игорь Шалимов сменил в роли главного тренера воронежского «Факела» Дмитрия Пятибратова. Последним клубом в карьере Шалимова был «Урал» из Екатеринбурга, который он покинул в августе 2022 года. После 22 туров «Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 14 очками.