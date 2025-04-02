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Ледяхов: три года без работы не скажутся, Шалимов имеет достаточные футбольные знания

Ледяхов: три года без работы не скажутся, Шалимов имеет достаточные футбольные знания
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Бывший российский футболист Игорь Ледяхов прокомментировал назначение Игоря Шалимова на пост главного тренера воронежского «Факела».

«Факелу» будет очень тяжело, ведь они находятся в зоне вылета, но Шалимов — квалифицированный тренер. Будем надеяться, что он выполнит поставленные задачи. Что касается трёх лет без работы, то такое не сказывается. Игорь — человек, который обладает достаточными футбольными знаниями, тем более он всё это время анализировал российский футбол», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

2 апреля российский специалист Игорь Шалимов сменил в роли главного тренера воронежского «Факела» Дмитрия Пятибратова. Последним клубом в карьере Шалимова был «Урал» из Екатеринбурга, который он покинул в августе 2022 года. После 22 туров «Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 14 очками.

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