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Защитник ЦСКА Дивеев: без «фанатки» ты как будто приходишь в театр

Защитник ЦСКА Дивеев: без «фанатки» ты как будто приходишь в театр
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Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался об отсутствии на матчах Российской Премьер-Лиги активных болельщиков, бойкотирующих матчи чемпионата из-за введения паспорта болельщика (Fan ID), а также привёл в пример атмосферу на товарищеском матче армейцев с сербским «Партизаном». Встреча прошла в Белграде (Сербия) 22 марта. ЦСКА выиграл со счётом 2:1.

«Без «фанатки» ты как будто приходишь в театр. Понятно, играют футболисты, плюс болельщики такую атмосферу устраивают, что ты и туда должен посмотреть, и на футбол, и вспомнить, какая минута, кто забил. Ты под какой-то эйфорией находишься, и хочется смотреть и посещать такие матчи. Поэтому, как по мне, все соскучились по такому. Матч в Сербии — очень хороший пример в плане футбола, того, какой он должен быть вообще», — приводит слова Дивеева «Советский спорт».

Паспорт болельщика (Fan ID) введён на обязательной основе для посещения всех матчей футбольной Российской Премьер-Лиги, начиная со второй части сезона-2022/2023. Кроме того, он нужен для просмотра на стадионе финальных матчей Кубка страны по футболу.

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