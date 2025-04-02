Лунёв: у нас меньше говорят о футболе, а больше — о какой‑то околофутбольной грязи

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунёв поделился воспоминаниями о ситуации, когда назвал футболистов «Краснодара» «мерзкими» и «чертями» после очного матча команд на межсезонном Winline Зимнем Кубке РПЛ (1:0). Напомним, после фола защитника «быков» Витора Тормены на нападающем бело-голубых Денисе Бокове на поле произошла стычка, по итогам которой Лунёв получил предупреждение.

«По мне, была чисто откровенная грязь, это не футбольный момент. Если смотреть, как по ходу игры вели себя футболисты «Краснодара», это было неприлично. Это было не по спортивному, не по футбольному, никак это было. Возможно, где-то судья позволил им это делать. И всё вылилось в тот момент. Но это была откровенная грубость, грязь. А дальше, когда вроде он там извинился, ещё что-то, когда там какая-то потасовка, толкание, куча, когда люди позволяют себе такие вещи говорить, это ненормально.

Я могу ничего [никаких комментариев прессе] не давать в принципе. Но есть обязательства, флеш-интервью, ещё что-то. Возможно, это моё чисто субъективное мнение, но у нас меньше футбола и конкретно каких-то деталей и именно футбольных нюансов, а больше какой-то околофутбольной грязи», — сказал Лунёв в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Лунёв провёл за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 23 мяча и пять раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.