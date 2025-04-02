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Главный тренер «Рубина» Рахимов рассказал о подготовке к матчу с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Рубина» Рахимов рассказал о подготовке к матчу с «Крыльями Советов»
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов поделился мнением о предстоящем матче в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов».

— Впереди принципиальная игра в Самаре. Как готовитесь?
— Я не акцентирую на этом внимание. Почему у меня не может быть принципиальный матч с другим соперником? Или мы должны по-особенному готовиться только к одному матчу? — приводит слова Рахимова официальный сайт клуба.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Рашида Рахимова набрала 22 очка за 22 матча. «Крылья Советов» заработали 37 очков после аналогичного количества игр и располагаются на 11-й строчке.

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