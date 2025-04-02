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Сборная России может играть в Сербии в случае возвращения в официальные турниры УЕФА

Сборная России может играть в Сербии в случае возвращения в официальные турниры УЕФА
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о возможном проведении игр сборной России на нейтральном поле в Сербии в случае допуска к официальным соревнованиям

«Мы не обсуждаем сейчас проведение матчей на нейтральных полях или другие варианты. Мы должны играть у себя, в России. Тем не менее я знаю, что если будет нужно провести игру на нейтральном поле, то сыграть в Сербии не будет проблемой. Правительство Сербии и Футбольный союз Сербии нас поддержат», — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что УЕФА разрабатывает стратегию по возвращению российских клубов и сборных в международные соревнования под своей эгидой.

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