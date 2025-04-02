Марцел Личка: сомневаюсь, что российские клубы вернутся в еврокубки в следующем сезоне

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о возможном возвращении российских клубов к участию в международных соревнованиях, начиная со следующего сезона.

— «Динамо» находится на четвёртом месте, которое должно гарантировать участие в еврокубках в случае возвращения России, о чём сейчас активно говорят. Насколько вам хотелось бы выступать на только на внутренних, но и на международных турнирах?

— Каждый тренер и футболист хочет играть в еврокубках, это даёт престиж, опыт. Там можно показать себя. Честно скажу, не думаю об этом. Я бы хотел, чтобы мы закончили в топ‑3. Если будет шанс, нужно биться за то, чтобы обогнать соперников и стать чемпионом, как мы делали это в прошлом сезоне.

— Вы верите, что российские клубы вернутся в еврокубки со следующего сезона?

— Честно скажу, сомневаюсь. Думаю, в 2025 году возвращение на международную арену — тяжело, но в 2026-м было бы хорошо вернуться туда, — сказал Личка «Матч ТВ».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 49 очков после 22 встреч. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 46 очков. Тройку лидеров замыкает «Спартак» с 44 очками. Московское «Динамо» идёт на четвёртом месте, имея в своём активе 42 очка.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА в конце февраля 2022 года из-за ситуации на Украине.