Гаджиев: сегодня сербы гораздо ближе к нам, чем вчерашние друзья

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил идею проведения матчей сборной России на нейтральных полях в Сербии в случае допуска к участию в официальных соревнованиях. Ранее возможность такого развития событий подтвердил глава РФС Александр Дюков.

«На сегодня сербы гораздо ближе к нам, чем вчерашние друзья. Это вполне вероятно. Ведь мы не можем дисквалифицировать из турниров Чехию, Францию или Англию, а они могут отказаться играть с нами в России. А что они могут отказаться, то это нисколько не фантастика. Пока никто не знает, начнём мы играть с нейтральных полей или в России, можем только предполагать. Пока говорить об этом преждевременно. Но если это произойдёт, то Александр Дюков говорит совершенно правильно», — приводит слова Гаджиева Legalbet.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил в интервью, что правительство и Футбольный союз Сербии поддержат РФС в случае необходимости проведения матчей сборной России за пределами страны.