Мареска заявил, что Палмер, Джексон и Мадуэке готовы сыграть с «Тоттенхэмом»

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался о готовности игроков клуба Коула Палмера, Николаса Джексона и Нони Мадуэке к матчу с «Тоттенхэмом» в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги, который пройдёт в четверг, 3 апреля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

«Коул вернулся, с ним всё в порядке. Ему лучше. Нони лучше, и Нико лучше. Им всем лучше. Это очень хорошо [что они вернулись]. Мы много раз говорили, что это игра для игроков, и когда их нет по разным причинам, ты испытываешь трудности. Именно это и произошло с нами в этом сезоне, у нас было шесть невероятных месяцев, а затем шесть или семь травм подряд. Потом мы что-то потеряли. Но будет хорошо закончить сезон со всеми ними на поле», — приводит слова Марески официальный сайт клуба.