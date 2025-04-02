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Мареска заявил, что Палмер, Джексон и Мадуэке готовы сыграть с «Тоттенхэмом»

Мареска заявил, что Палмер, Джексон и Мадуэке готовы сыграть с «Тоттенхэмом»
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Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался о готовности игроков клуба Коула Палмера, Николаса Джексона и Нони Мадуэке к матчу с «Тоттенхэмом» в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги, который пройдёт в четверг, 3 апреля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
03 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Коул вернулся, с ним всё в порядке. Ему лучше. Нони лучше, и Нико лучше. Им всем лучше. Это очень хорошо [что они вернулись]. Мы много раз говорили, что это игра для игроков, и когда их нет по разным причинам, ты испытываешь трудности. Именно это и произошло с нами в этом сезоне, у нас было шесть невероятных месяцев, а затем шесть или семь травм подряд. Потом мы что-то потеряли. Но будет хорошо закончить сезон со всеми ними на поле», — приводит слова Марески официальный сайт клуба.

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