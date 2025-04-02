Экс-тренер «Факела» Черевченко высказался о скандале в матче с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Факела» Игорь Черевченко прокомментировал инцидент в матче воронежского клуба с «Зенитом» в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги. На 74-й минуте полузащитник сине-бело-голубых Вендел получил красную карточку за демонстрацию неприличного жеста в адрес болельщиков. Позже бразилец заявил, что ответил таким образом на расистские оскорбления.

«Меня удивляет поведение некоторых футболистов. Сейчас столько камер — мимо ничего не пройдёт. Как дети: дразнятся, ругаются…

Люди, которые принимали решение дисквалифицировать болельщиков «Факела», отталкивались от регламента. Но могли бы и смягчить наказание, зная, какие у «Факела» фанаты», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.