Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Кадисия — Аль-Раед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Факела» Черевченко высказался о скандале в матче с «Зенитом»

Экс-тренер «Факела» Черевченко высказался о скандале в матче с «Зенитом»
Комментарии

Бывший главный тренер «Факела» Игорь Черевченко прокомментировал инцидент в матче воронежского клуба с «Зенитом» в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги. На 74-й минуте полузащитник сине-бело-голубых Вендел получил красную карточку за демонстрацию неприличного жеста в адрес болельщиков. Позже бразилец заявил, что ответил таким образом на расистские оскорбления.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19'     0:2 Кассьерра – 57'    
Удаления: Якимов – 37' / Вендел – 74'

«Меня удивляет поведение некоторых футболистов. Сейчас столько камер — мимо ничего не пройдёт. Как дети: дразнятся, ругаются…

Люди, которые принимали решение дисквалифицировать болельщиков «Факела», отталкивались от регламента. Но могли бы и смягчить наказание, зная, какие у «Факела» фанаты», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
«Игроки «Факела» гримасничали, кричали разные слова». Лусиано Гонду снова тащит «Зенит»
Эксклюзив
«Игроки «Факела» гримасничали, кричали разные слова». Лусиано Гонду снова тащит «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android