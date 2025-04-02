Сенников: Шалимов — герой, мало тренеров пойдут в «Факел», который на грани вылета

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о назначении Игоря Шалимова на пост главного тренера воронежского «Факела».

«Факелу» нужна была сейчас смена тренера, потому что команда терпит неудачи и находится на грани вылета. Понятно, что сейчас состав нельзя поменять, поэтому единственное, что можно сделать, — это назначить нового тренера, чтобы взбодрить команду. Думаю, мало специалистов пойдут в клуб, который может вылететь, тем более остаётся два месяца до конца чемпионата. Можно сказать, что Игорь Шалимов — герой, ведь он пошёл попробовать спасти «Факел». Не знаю, получится или нет, но будет очень сложно. Воронежцы по составу и игре уступают всем.

Не думаю, что три года без работы как-то отрицательно скажутся, — Шалимов всё равно не успеет подготовить команду, ведь нет перерывов на сборные. Сейчас Игорю надо будет мотивировать футболистов психологически и сделать тактические перестановки. Возможно, кто-то из футболистов не играл, а сейчас заиграет. С приходом нового тренера игрокам нужно заново завоёвывать место в составе, что позволит им встрепенуться», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

2 апреля российский специалист Игорь Шалимов сменил в роли главного тренера воронежского «Факела» Дмитрия Пятибратова. Последним клубом в карьере Шалимова был «Урал» из Екатеринбурга, который он покинул в августе 2022 года.