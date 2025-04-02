«Милан» — «Интер»: стартовые составы команд на матч 1/2 финала Кубка Италии

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Сегодня, 2 апреля, состоится первый полуфинальный матч Кубка Италии, в котором встретятся «Интер» и «Милан». Игра пройдёт на стадионе «Сан Сиро» в Милане (Италия). Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Милан»: Меньян, Хименес, Тшау, Габбиа, Эрнандес, Хименес, Фофана, Пулишич, Рейндерс, Леау, Абрахам.

«Интер»: Риера, Биссекк, Бастони, де Врей, Дармиан, Барелла, Фраттези, Чалханоглу, Аугусто, Корреа, Тюрам.

Ответный матч 1/2 финала турнира между этими командами состоится 23 апреля. Действующий обладатель Кубка Италии — туринский «Ювентус». Он же является самым титулованным клубом в истории турнира.

«Милан» занимает девятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда Сержиу Консейсау набрала 47 очков за 31 матч. «Интер» заработал 67 очков после 31 игры и располагается на первой строчке.