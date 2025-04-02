Экс-форвард «Сатурна» Топич назвал лучших игроков из бывшей Югославии в истории РПЛ

Бывший нападающий подмосковного «Сатурна» Марко Топич назвал лучших, по своему мнению, футболистов из стран бывшей Югославии, выступавших когда-либо в чемпионате России.

— Кто самый сильный югослав, игравший или играющий в России?

— Ивица Олич, Миралем Пьянич, Милош Красич. Это если смотреть на всю карьеру. Я называю Олича из-за титулов в Хорватии. Плюс он ещё и нападающий, как я. Если смотрим только по карьере в России, то опять-таки Олич, Красич, Пьянич, Тошич. Посмотрите, где играли Ивица, Миралем, Милош и Зоран. При этом я не называю Рахимича, с кем играли в сборной. Он игрок оборонительного плана и играл только в России, — приводит слова Топича Legalbet.

Нападающий Ивица Олич, вингеры Милош Красич и Зоран Тошич, а также опорный полузащитник Элвир Рахимич выступали в России в составе московского ЦСКА. Боснийский полузащитник Миралем Пьянич перебрался в ЦСКА перед стартом текущего сезона и провёл 15 матчей за армейцев в Российской Премьер-Лиге и Кубке России. На счету бывшего игрока «Ювентуса» и «Барселоны» две результативные передачи.