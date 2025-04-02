«Всё открыто, прозрачно». Андрей Лунёв рассказал, почему не получил вызов в сборную России

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунёв объяснил, почему не получил вызов в сборную России на прошедший мартовский сбор. В марте российская национальная команда сыграла с Гренадой и Замбией, одержав две победы с общим счётом 10:0.

— У меня был диалог с Виталием Витальевичем [Кафановым]. Всё открыто, прозрачно. Те, кто внимательно следит за «Динамо», могли видеть игру с «Ростовом». Там было столкновение, и есть некий дискомфорт, проблемы со здоровьем, которые требуют внимания.

— То есть пауза чисто из-за здоровья?

— Конечно. Более того, есть ребята, которые себя прекрасно проявляют в своих командах, на которых рассчитывает тренерский штаб, — сказал Лунёв в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Лунёв провёл за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 23 мяча и пять раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.