«Атлетико» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч Кубка Испании

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Сегодня, 2 апреля, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавит Хосе Мунуэра Монтеро. Стартовый свисток арбитра — в 22:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Атлетико»: Муссо, Хименес, Мандава, Аспиликуэта, Ле Норман, Льоренте, Де Пауль, Барриос, Симеоне, Гризманн, Альварес.

«Барселона»: Щенсны, Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде, Рафинья, де Йонг, Педри, Ямаль, Фермин, Торрес.

Напомним, первый матч между «Барселоной» и «Атлетико» проходил на домашнем поле сине-гранатовых. Встреча завершилась результативной ничьей — 4:4.