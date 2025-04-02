Игрок «Ростова» Иван Комаров назвал «главную фишку» тренера Валерия Карпина

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров поделился впечатлениями от совместной работы с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

— В чём главная фишка Карпина-тренера? Как охарактеризуешь работу с ним?

— Он всегда говорит в лицо всю правду, какой бы она ни была. Валерий Георгиевич всегда находит необходимые слова в нужные моменты. Когда я только попал в основу «Ростова», первые примерно полгода частенько бывали тяжёлые моменты. Я старался, тренировался, но с Карпиным ни разу плотно не разговаривал. Но потом в определённый момент он подошёл, сказал буквально пару слов, и я сразу воспрянул духом. В тот момент для меня это было очень важно. У него есть это чутьё, когда и что нужно сказать. Для меня Карпин — это очень большой авторитет. У него получилась действительно великая карьера за границей и в России. Поэтому его хочется слушать, хочется ближе узнавать и всему учиться у него, — приводит слова Комарова Legalbet.

Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» 25 февраля текущего года. До этого момента специалист совмещал работу в клубе и сборной. Иван Комаров получил вызов на мартовский тренировочный сбор национальной команды от Валерия Карпина и дебютировал за сборную России в матче с Замбией (5:0).