Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Кадисия — Аль-Раед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Ростова» Иван Комаров назвал «главную фишку» тренера Валерия Карпина

Игрок «Ростова» Иван Комаров назвал «главную фишку» тренера Валерия Карпина
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров поделился впечатлениями от совместной работы с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

— В чём главная фишка Карпина-тренера? Как охарактеризуешь работу с ним?
— Он всегда говорит в лицо всю правду, какой бы она ни была. Валерий Георгиевич всегда находит необходимые слова в нужные моменты. Когда я только попал в основу «Ростова», первые примерно полгода частенько бывали тяжёлые моменты. Я старался, тренировался, но с Карпиным ни разу плотно не разговаривал. Но потом в определённый момент он подошёл, сказал буквально пару слов, и я сразу воспрянул духом. В тот момент для меня это было очень важно. У него есть это чутьё, когда и что нужно сказать. Для меня Карпин — это очень большой авторитет. У него получилась действительно великая карьера за границей и в России. Поэтому его хочется слушать, хочется ближе узнавать и всему учиться у него, — приводит слова Комарова Legalbet.

Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» 25 февраля текущего года. До этого момента специалист совмещал работу в клубе и сборной. Иван Комаров получил вызов на мартовский тренировочный сбор национальной команды от Валерия Карпина и дебютировал за сборную России в матче с Замбией (5:0).

Материалы по теме
10 любимчиков Карпина. Кто при нём чаще всего играл за сборную России
10 любимчиков Карпина. Кто при нём чаще всего играл за сборную России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android