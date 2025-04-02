Эндрик поделился эмоциями от выхода «Реала» в финал Кубка Испании

Нападающий мадридского «Реала» Эндрик поделился эмоциями от выхода «сливочных» в финал Кубка Испании, а также высказался о своём голе во втором матче 1/2 финала с «Реалом Сосьедад» (4:4, 5:4 по сумме двух матчей).

«Мне нравится переживать это безумие, хотя мне нравится побеждать как можно скорее и праздновать с болельщиками и скамейкой запасных. Я рад, что мы вышли в финал. Мы отдадим всё, чтобы выиграть этот трофей. Я здесь, чтобы помочь, забивая голы или защищая и выигрывая трофеи. У нас всё хорошо, мы вышли в финал, мы хотим выйти в финал Лиги чемпионов и продолжать выигрывать трофеи.

Когда Винисиус отдал мне пас, я подумал, что нужно сильно ударить, но я посмотрел на вратаря, он упал, и у меня не было другого выбора, кроме как перебросить его. Всё получилось отлично. В первом матче он отдал мне такой же пас, и это тоже сработало. Я очень доволен голом», — приводит слова Эндрика официальный сайт клуба.