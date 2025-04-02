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Эндрик поделился эмоциями от выхода «Реала» в финал Кубка Испании

Эндрик поделился эмоциями от выхода «Реала» в финал Кубка Испании
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Нападающий мадридского «Реала» Эндрик поделился эмоциями от выхода «сливочных» в финал Кубка Испании, а также высказался о своём голе во втором матче 1/2 финала с «Реалом Сосьедад» (4:4, 5:4 по сумме двух матчей).

Кубок Испании . 1/2 финала. 2-й матч
01 апреля 2025, вторник. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 4
ДВ
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Барренечеа – 16'     1:1 Эндрик – 30'     1:2 Алаба – 72'     1:3 Оярсабаль – 80'     2:3 Беллингем – 82'     3:3 Тчуамени – 86'     3:4 Оярсабаль – 90+3'     4:4 Рюдигер – 115'    

«Мне нравится переживать это безумие, хотя мне нравится побеждать как можно скорее и праздновать с болельщиками и скамейкой запасных. Я рад, что мы вышли в финал. Мы отдадим всё, чтобы выиграть этот трофей. Я здесь, чтобы помочь, забивая голы или защищая и выигрывая трофеи. У нас всё хорошо, мы вышли в финал, мы хотим выйти в финал Лиги чемпионов и продолжать выигрывать трофеи.

Когда Винисиус отдал мне пас, я подумал, что нужно сильно ударить, но я посмотрел на вратаря, он упал, и у меня не было другого выбора, кроме как перебросить его. Всё получилось отлично. В первом матче он отдал мне такой же пас, и это тоже сработало. Я очень доволен голом», — приводит слова Эндрика официальный сайт клуба.

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