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Терёхин: у Шалимова есть опыт и навыки, а есть люди, которые ходят кругами и толку ноль

Терёхин: у Шалимова есть опыт и навыки, а есть люди, которые ходят кругами и толку ноль
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Экс-футболист «Динамо» Олег Терёхин высказался о назначении Игоря Шалимова на пост главного тренера воронежского «Факела».

«Шалимов — опытный тренер, отличное назначение в «Факел». Он уже спасал команды от вылета. У него очень много опыта, а также есть имя как в качестве футболиста, так и в качестве тренера. Даже если «Факел» покинет РПЛ, то с Шалимовым можно работать дальше. Это крайний вариант развития событий, но у воронежцев ещё есть шансы не вылететь.

Шалимов встряхнёт команду, и футболисты к нему будут прислушиваться, ведь это авторитетный тренер. Не думаю, что трёхлетний период без работы как-то отрицательно скажется. У Игоря остались опыт и навыки. При этом есть люди, которые ходят кругами, и всё время при деле, однако толку ноль», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

2 апреля российский специалист Игорь Шалимов сменил в роли главного тренера воронежского «Факела» Дмитрия Пятибратова. Последним клубом в карьере Шалимова был «Урал» из Екатеринбурга, который он покинул в августе 2022 года.

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