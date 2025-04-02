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Хавбек «Ростова» Комаров назвал сложнейшего соперника в текущем сезоне, это не «Зенит»

Хавбек «Ростова» Комаров назвал сложнейшего соперника в текущем сезоне, это не «Зенит»
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Полузащитник «Ростова» Иван Комаров высказался о соперниках по Российской Премьер-Лиге, а также поделился впечатлениями от прогресса московского «Спартака» под управлением сербского главного тренера Деяна Станковича.

— Против кого из соперников было тяжелее всего играть в этом сезоне?
— Наверное, назову «Спартак». Понравилось, как они выглядят в этом сезоне. Очень непростая команда. У них подобраны очень индивидуально сильные футболисты. Играют они сейчас очень здорово. Будет интересно посмотреть на них в конце чемпионата.

— Удивляет ли, как Станкович смог преобразить «Спартак» и некоторых игроков, которых раньше сильно критиковали? Например, Мартинса, Угальде, Умярова.
— Не скажу, что прям удивило. Но заметно, что многие ребята по-другому заиграли сейчас, которые в прошлом сезоне не могли давать таких результатов, как сейчас. Но Станкович легендарный в прошлом футболист. Уверен, что его и брали с надеждой, что всё так и получится, — приводит слова Комарова Legalbet.

Деян Станкович возглавил московский «Спартак» перед стартом текущего сезона. Ранее специалист работал в таких клубах, как «Ференцварош». «Сампдория» и «Црвена Звезда». В бытность футболистом Станкович становился победителем Лиги чемпионов УЕФА и клубного чемпионата мира ФИФА в составе итальянского «Интера».

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