Президент «Сьона» Константин: в Швейцарии за возвращение России на международные турниры

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин отреагировал на слухи о возможном скором возвращении российских клубов и национальной команды к участию в международных турнирах.

«В Швейцарии за возвращение России на международные турниры. Для нас это нормально. С большим удовольствием!» — приводит слова Константина Sport24.

Напомним, в составе «Сьона» выступает российский полузащитник Антон Миранчук.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА в конце февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи. В мартовских играх команда Валерия Карпина встречалась с национальными командами Гренады и Замбии. Обе игры завершились разгромом — 5:0.