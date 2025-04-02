Джек Грилиш впервые за 16 месяцев забил в матче АПЛ

29-летний нападающий «Манчестер Сити» Джек Грилиш впервые за 16 месяцев забил в матче английской Премьер-лиги. Форвард отличился в матче 30-го тура чемпионата с «Лестером», проходящем в эти минуты. На момент написания новости идёт 22-я минута, счёт 1:0 в пользу «горожан».

Команды играют на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск.

Летом 2021 года Грилиш перешёл в «Ман Сити» за € 117,5 млн, что является самым дорогим трансфером в истории клуба.

В нынешнем сезоне Грилиш принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и пятью результативными передачами.