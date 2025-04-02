Джек Грилиш впервые за 16 месяцев забил в матче АПЛ
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29-летний нападающий «Манчестер Сити» Джек Грилиш впервые за 16 месяцев забил в матче английской Премьер-лиги. Форвард отличился в матче 30-го тура чемпионата с «Лестером», проходящем в эти минуты. На момент написания новости идёт 22-я минута, счёт 1:0 в пользу «горожан».
Англия — Премьер-лига . 30-й тур
02 апреля 2025, среда. 21:45 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
2-й тайм
2 : 0
Лестер Сити
Лестер
1:0 Грилиш – 2' 2:0 Мармуш – 29'
Команды играют на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск.
Летом 2021 года Грилиш перешёл в «Ман Сити» за € 117,5 млн, что является самым дорогим трансфером в истории клуба.
В нынешнем сезоне Грилиш принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и пятью результативными передачами.
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