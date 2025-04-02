Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Кадисия — Аль-Раед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джек Грилиш впервые за 16 месяцев забил в матче АПЛ

Джек Грилиш впервые за 16 месяцев забил в матче АПЛ
Комментарии

29-летний нападающий «Манчестер Сити» Джек Грилиш впервые за 16 месяцев забил в матче английской Премьер-лиги. Форвард отличился в матче 30-го тура чемпионата с «Лестером», проходящем в эти минуты. На момент написания новости идёт 22-я минута, счёт 1:0 в пользу «горожан».

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
02 апреля 2025, среда. 21:45 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
2-й тайм
2 : 0
Лестер Сити
Лестер
1:0 Грилиш – 2'     2:0 Мармуш – 29'    

Команды играют на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск.

Летом 2021 года Грилиш перешёл в «Ман Сити» за € 117,5 млн, что является самым дорогим трансфером в истории клуба.

В нынешнем сезоне Грилиш принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и пятью результативными передачами.

Материалы по теме
«Тоттенхэм» проявляет интерес к вингеру «Ман Сити» Грилишу — Give me Sport
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android