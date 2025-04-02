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Эдерсон: уже восемь лет каждый матч я играю в одних и тех же трусах

Эдерсон: уже восемь лет каждый матч я играю в одних и тех же трусах
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Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон рассказал о своём единственном суеверии: вот уже восемь лет он проводит матчи в одном и том же нижнем белье.

— У меня есть только одно суеверие. Каждый матч я играю в одних и тех же трусах.

– Что, одни и те же трусы весь сезон?
– Нет, одни и те же трусы восемь лет, –приводит слова Эдерсона BBC.

В нынешнем сезоне Эдерсон сыграл за «Манчестер Сити» 30 матчей во всех турнирах, в которых отдал три голевые передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет € 25 млн.

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