Эдерсон: уже восемь лет каждый матч я играю в одних и тех же трусах

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон рассказал о своём единственном суеверии: вот уже восемь лет он проводит матчи в одном и том же нижнем белье.

— У меня есть только одно суеверие. Каждый матч я играю в одних и тех же трусах.

– Что, одни и те же трусы весь сезон?

– Нет, одни и те же трусы восемь лет, –приводит слова Эдерсона BBC.

В нынешнем сезоне Эдерсон сыграл за «Манчестер Сити» 30 матчей во всех турнирах, в которых отдал три голевые передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет € 25 млн.