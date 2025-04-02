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Швайнштайгер высказался о Мюллере на фоне слухов о его уходе из «Баварии»

Швайнштайгер высказался о Мюллере на фоне слухов о его уходе из «Баварии»
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Бывший полузащитник «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер высказался о ситуации с форвардом мюнхенцев Томасом Мюллером. Напомним, ранее стало известно, что 35-летний воспитанник «Баварии» может покинуть клуб в конце сезона.

«Для меня единственное, что действительно имеет значение, — это то, что Томас принимает свои собственные решения так, как он этого хочет. Он достаточно взрослый и опытный человек и точно знает, что для него правильно. Когда я переехал за границу, мне это было выгодно, хотя, очевидно, я добился наибольшего успеха в «Баварии», и это были невероятно замечательные годы», — приводит слова Швайнштайгера Sport1.de.

Томас Мюллер близок к уходу из «Баварии» спустя 25 лет в системе клуба. Контракт немецкого футболиста с мюнхенцами истекает летом 2025 года и, как сообщается, не будет продлён.

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