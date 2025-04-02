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Дивеев — о Пьяниче: удивился, что такой игрок приехал сейчас, когда всё это очень сложно

Дивеев — о Пьяниче: удивился, что такой игрок приехал сейчас, когда всё это очень сложно
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Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался о 35-летнем боснийском полузащитнике команды Миралеме Пьяниче.

«Чуть-чуть удивился, что такой игрок приехал сейчас, когда в принципе всё это очень сложно. Но главное, когда такие игроки приезжают, мы обычно думаем, что их цель — заработать и плюс просто просидеть. Но по Мире такого не было видно. Он прямо с первого дня начал показывать: давайте-давайте, ребята, надо заводиться, надо выигрывать. Он в первый же день написал в чат команды, когда у нас была игра с «Ахматом»: «Мужики, давайте, удачи вам! Будем болеть, надо выигрывать!» — приводит слова Дивеева «Советский спорт».

В текущем сезоне чемпионата России 35-летний Миралем Пьянич провёл 10 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Также на его счету пять игр в Фонбет Кубке России.

После 22 сыгранных матчей ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с московским «Динамо». Встреча состоится 6 апреля, начало — в 19:30 мск.

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